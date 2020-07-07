شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض أول مران جماعى الخميس المقبل قبل معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر خوض الزمالك لأول مران جماعى، يوم الخميس المقبل، فى ملعب النادى قبل التوجه إلى برج العرب، من أجل دخول معسكرَا مغلقا فى مدينة برج العرب، استعدادا لعودة المنافسات الكروية بعدما خضع لاعبى الفريق للمسحة الثانية اليوم، الثلاثاء، والتى شهدت تواجد محمد عواد حارس الأبيض ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق، لأول مرة بعد تغيب الثنائى عن المسحة الأولى حيث خضع عواد للمسحة الثانية الخاصة به والتى جاءت سلبية خارج الزمالك ثم خضع اليوم لأول مسحة مع زملائه بالفريق للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.

بينما خضع زيزو للمسحة الأولى له بعد خوض برنامج تأهيلى فى الفترة الماضية من إصابة الرباط الصليبى وينتظر جهاز الزمالك الحصول غدا على نتائج المسحة الثانية بالكامل لعودة التدريبات بعد غد، الخميس، وحال التأكد من سلبية مسحة محمد عواد سيخضع لبرنامج منفرد قبل انضمامه لمعسكر برج العرب.

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فيما حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نهاية الأسبوع الجارى موعدًا لانطلاق المعسكر المغلق الخاص بالفريق، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب، حيث سيدخل الفريق معسكره أحد يومى الخميس أو الجمعة المقبلين، استعداداً لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحدد اليوم النهائى لدخول المعسكر وفقًا لنتائج المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا؛ التى أجراها الفريق اليوم، الثلاثاء، فى مقر النادى، حيث حدد جهاز الزمالك أحد يومى الخميس والجمعة بشكل مبدئى كموعد لانطلاق المعسكر الذى سيمتد لمدة 14 يومًا.

ويفضل الفرنسى كارتيرون، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى الجمعة الماضى، وذلك فى مقر النادى، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.