شكرا لقرائتكم محمد توني يخضع لفحوصات طبيه بعد شعوره بمضاعفات في مران المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد توني لاعب وسط مصر المقاصة لاختبار طبي جديد غدا علي هامش مران الفريق للتأكد من عدم شعوره بالام او مضاعفات عقب مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق علي مدار الايام الثلاثة الماضية، بعد شفاءه من جراحة الرباط الصليبي، حيث انتظم محمد توني في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد إنتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية للتعافي من آثار إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وجاء انضمام توني للتدريبات الجماعية لفريق المقاصة بعد اختبار طبي خضع له تحت إشراف الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق، والذي أعطى الضوء الأخضر للاعب للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، الا ان طبيب الفريق يرغب في خضوع اللاعب لاختبار طبي جديد لزيادة الاطمئنان علي الحالة الطبية للاعب.وكان محمد توني قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بشهر سبتمبر الماضي، ليخضع على إثر تلك الإصابة لعملية جراحية ثم برنامج تأهيلي مطول اختتمه اللاعب مؤخرًا.

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في نفس السياق، يعود فريق مصر للمقاصة الي استئناف تدريباته غدا ، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون اليوم وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال، حيث استقر إيهاب جلال المدير علي خوض الفريق تدريباته لمدة 3 أيام متواصلة علي أن يحصل اللاعب علي راحة يوم قبل العودة للتدريب لمدة 3 أيام جديدة، وبهذا يحصل اللاعبون علي راحة يوم واحد كل 3 أيام، كما طلب إيهاب جلال خضوع جميع اللاعبين لقياسات بدنية عقب العودة من يوم الراحة.

ومن المقرر ان يبدأ اللاعبون في تنفيذ برنامج تدريبي جديد بداية من الغد، يتضمن زيادة معدلات التدريب لرفع اللياقة البدنية كما سيخضع جميع اللاعبون لكشف طبي غدا قبل خوضهم التدريبات.