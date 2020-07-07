شكرا لقرائتكم النحاس: المقاولون أبلغني بانتقال طاهر للأهلي.. ولا يوجد تبادل لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن مسئولي نادي المقاولون أبلغوه بإتمام صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي بشكل رسمي، لاسيما بعدما سلك مسئولي الأهلي الطريق الشرعي في التفاوض مع اللاعب.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: أتمنى نستطيع تعويض غياب طاهر محمد طاهر في الموسم القادم، مشيرا إلى أن طاهر مميز في اللعب على الأطراف أكثر ولديه سرعة وحماس وطموحه في التفكير بالاحتراف.

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أكمل: المقاولون لا يقف أمام رغبات لاعبيه بعد رحيل طاهر ولديه قطاع ناشئين قوي، مؤكدا أن فريقه سيفتقد طاهر محمد طاهر لأنه أحد أهم اللاعبين في المقاولون.

استطرد: طاهر كان يمتلك عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الماضي، كما أنه لم يكن محظوظا في عدم المشاركة بأمم إفريقيا تحت 23 سنة بسبب الضغط على نفسه للعودة سريعا بعد الإصابة التي تعرض لها في المقاولون، بخلاف أنه كان متمسكا بالاحتراف ليكون امتدادا لمحمد صلاح والنني.

شدد على أن طاهر قال لي ، الأهلي فاوضني وأتمنى خوض تحدي جديد، و مفاوضات الأهلي مع طاهر بدأت منذ شهر واليوم كانت جلسة الحسم النهائي، مشددا على أنه لا يوجد صفقات تبادلية في صفقة انتقال طاهر طاهر للأهلي، وأنتظر شهر أكتوبر لمعرفة اعارات الأهلي لتحديد احتياجاتي منهم.