شكرا لقرائتكم الزمالك يحرم الأهلي من مقر الإقامة ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرم نادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي من مقر الإقامة الدائم للقلعة الحمراء ببرج العرب خلال الأيام المقبلة في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الكروي من جديد، وذلك بعد أن حجز مسؤولي القلعة البيضاء في نفس المكان الذى كان من المفترض أن يقيم فيه الفريق الأحمر.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى قررت تغيير مقر إقامة الفريق خلال المعسكر المغلق المقرر إقامتها في الإسكندرية بسبب إقامة الزمالك هناك في نفس الفترة، ما دفع إدارة القلعة الحمراء ترى الابتعاد الى الفندق الذي يقيم فيه منتخب مصر بشكل دائم لخوض المعسكر هناك.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي منتصف الأسبوع المقبل إلى برج العرب ، بعد أن استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على خوض معسكر مغلق لمدة أسبوعين تقريباً استعداداً لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ومواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وعاد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل، مدرب الأحمال البدنية بالفريق، إلى القاهرة أمس، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً.

ويسعى الأهلي إلى إعداد المعسكر بالشكل اللائق الذي يحقق الاستفادة الفنية من إقامته، حيث أنهي المسئولين الاتفاق مع نادي سموحة لإقامة مباراة ودية هناك تكون ضمن مباريات أخرى سيتم خوضها في إطار الاستعدادات النهائية لعودة الدوري.

وكان اتحاد الكرة أعلن اليوم الثلاثاء استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وسط حالة من الترقب بين قطبي الكرة المصرية لنتيجة المفاوضات القائمة بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ومسئولي الكاميرون لاستضافة مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد اعلان الاتحاد القاري استئنافها سبتمبر المقبل.