شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: علمت يترشيحي لمنصب مدرب أحمال في الزمالك وبيراميدز دون عرض رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد غانم سلطان نجم الزمالك الأسبق، إنه علم بترشيحه لتولى منصب مدرب أحمال الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، كما تم ترشيحه أيضًا لنفس المنصب فى نادى بيراميدز، إلا إنه لم يتلقى أى عروض رسمية حتى الوقت الحالى سواء من الزمالك أو بيراميدز لتولى هذا المنصب ، وأضاف أحمد غانم فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه ينتظر تلقى العروض الرسمية سواء من الزمالك أو بيراميدز لمناقشتها والوقوف على أفضلها قبل اتخاذ القرار النهائى.

فى سياق أخر، ينتظرمسئولو الزمالك الرد النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن 3 صفقات نجحت إدارة النادى في الحصول علي توقيعهم، وذلك قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع أنديتهم، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن كارتيرون وافق علي صفقتي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي والانجولي اري بابل لاعب اول اغسطس الانجولي مما أدي إلي إتمام التعاقد معهما، وقال المصدر أن كارتيرون سيمنح قراره لإدارة الزمالك خلال الاسبوع الجاري لكي تتمكن الإدارة من إنهاء الصفقات الثلاث.

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فيما رفض باتريس كارتيرون اعلان قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الزمالك في الوقت الحالي وقرر عمل اعادة تقييم لجميع اللاعبين بما فيهم الذين تم الاستقرار علي رحيلهم منذ فترة، وذلك بعد اعلان الاتحاد الافريقي مواعيد القيد للموسم الجديد وكذلك إعلان اتحاد الكرة أن القيد في الموسم الجديد سيكون قبل نهاية الموسم الحالي بأربعة أسابيع.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن كارتيرون سيعيد تقييم جميع اللاعبين من حيث اللياقة البدنية والمستوي الفني عقب عودة الفريق للتدريبات ، وذلك حتي يكون الحكم عليهم عادل ويحصل جميع اللاعبين علي فرصة البقاء في الزمالك، كما أكد المصدر ان كارتيرون اخبر الجهاز المعاون ان فترة التوقف الطويلة الحالية بسبب كورونا ادت الي رجوع جميع اللاعبين الي متسوي فني وبدني متساوي، وهو ما يجعل الفرص امام الجميع متساوية.