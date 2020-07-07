شكرا لقرائتكم فالنسيا يخطف بلد الوليد في الوقت القاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق فالنسيا فوزا مثيرا من ضيفه بلد الوليد 2 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم ماكسيميليانو غوميز بهدف لفالنسيا في الدقيقة 30 لكن فيكتور جارسيا أدرك التعادل لبلد الوليد بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني. ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف البديل الكوري الشاب لي كانغ إن هدف الفوز القاتل لفالنسيا. الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 50 نقطة ليتقدم للمركز الثامن وتوقف رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

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