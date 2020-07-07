موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف برايتون أند هوف ألبيون، نظيره ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ملعب أمريكان إكسبريس، في التاسعة والربع، مساء الأربعاء، 8 يوليو، ضمن منافسات الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول خامس مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي، إثر توقفه قرابة الـ 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الفريق الأحمر قد تعادل في الجولة 30 مع إيفرتون سلبيا بدون أهداف، كما اكتسح كريستال بالاس برباعية نظيفة في الجولة 31، ثم تلقى هزيمة مذلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة الأسبوع الـ32، قبل أن يفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد الأحد الماضي.

وتوج ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي، قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

وبذلك حصل الريدز على لقبهم التاسع عشر في تاريخه، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلصوا الفارق إلى لقب واحد فقط بينهم وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.

ويمتلك ليفربول 89 نقطة في المقدمة، فيما يحتل برايتون المركز الـ15 بـ36 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول ماتيب، بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

Advertisements

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– هندرسون

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناتي beIN SPORTS HD 2، بتعليق: علي محمد علي.