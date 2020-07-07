هدافو بريميرليج.. أوباميانج يبتعد عن صلاح ويلاحق فاردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال التسجيل لفريقه في مواجهة ضيفه ليستر سيتي، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوباميانج الهدف في الدقيقة الـ21 من اللقاء، بعدما تابع تمريرة من بوكايو ساكا إلى داخل شباك الدنماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر.

ورفع صاحب الـ31 عاما رصيده إلى 20 هدفا ليعزز تواجده في المركز الثاني ضمن هدافي بريميرليج، متأخرا بفارق هدف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر متصدر الهدافين برصيد 21 هدفا، بينما يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين اللاعب داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، ويأتي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 17 هدفا.

ويسعى صلاح للاحتفاظ بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تُوج هدافا للمسابقة خلال الموسمين الماضيين بتسجيل 32 هدفا في (2017-18) و22 هدفا في (2018-19) بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول وأوباميانج.

وسجل أوباميانج 20 هدفا أو أكثر في الدوري في آخر خمسة مواسم على التوالي، كرابع لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز في الدوريات الخمسة الكبرى بجانب كل من البولندي روبرت ليفاندفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

Advertisements

هدافو بريميرليج 2019-20 حتى الآن:

جيمي فاردي - 21 هدفا

بيير إمريك أوباميانج - 20 هدفا

داني إنجز - 18 هدفا

محمد صلاح - 17 هدفا

سيرجيو أجويرو - 16 هدفا