الأهلي يكشف لمصراوي شرط استمرار أزارو مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر بالأهلي إن مستحقات النادي من إعارة المغربي وليد أزارو لصفوف نادي الاتفاق السعودي، وهي مبلغ 200 ألف دولار، كانت تستحق الدفع في شهر فبراير الماضي، أي قبل إيقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365": "عندما وقع أزارو للنادي السعودي تم الاتفاق وقتها على أن يتم تحويل مبلغ 200 ألف دولار للأهلي في شهر فبراير، لكن إدارة الاتفاق تأخرت ولم ترسل حتى الآن سوى 100 ألف دولار فقط".

وأتم قائلا: "طلبنا من الاتفاق إرسال باقي قيمة الصفقة حتى نوافق على تمديد إعارة اللاعب المغربي لنهاية الموسم الحالي، هذا شرطنا الوحيد إذا أراد النادي السعودي أن يستمر اللاعب معه".

وانتشرت تقارير صحفية في اليومين الماضيين تفيد بأن أزارو انقطع عن مران الاتفاق بسبب اعتراضه على قيام إدارة النادي السعودي بتخفيض راتبه الشهري، فيما أكد وكيله جون إدوارد في تصريحات تلفزيونية أمس الاثنين، أن أزارو لم ينقطع عن المران وإنما انتهى عقده في 30 يونيو الماضي.