لاتسيو ينهار أمام ليتشي ويواصل الابتعاد عن يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تلقى فريق لاتسيو هزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، بعد أن فرط في تقدمه وانقاد للخسارة أمام ليتشي 1 / 2 اليوم الثلاثاء في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري، ليواصل ابتعاده عن يوفنتوس متصدر الترتيب.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله فيليبي كايسيدو في الدقيقة الخامسة، وتعادل خوما باباكار لفريق ليتشي في الدقيقة 30، وأضاف فابيو لوتشيوني الهدف الثاني لفريق ليتشي في الدقيقة 47.

وأهدر ماركو مانكوسو ركلة جزاء لفريق ليتشي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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وشهدت المباراة طرد باتريكيو جابارون لاعب لاتسيو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، الذي بإمكانه توسيع الفارق عندما يواجه ميلان في وقت لاحق من اليوم.

فيما رفع فريق ليتشي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر ليبتعد عن المنطقة المهددة بالبهوط بفارق نقطة واحدة.

وهذه الخسارة هي الثانية على التوالي لفريق لاتسيو والخامسة له في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبح هذا الفوز هو السابع لفريق ليتشي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 17 مباراة والتعادل في سبع.