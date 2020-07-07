الشناوي يعلق على تجديد تعاقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق محمد الشناوي، حارس الأهلي، على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، لخمس مواسم مقبلة، مشيرا إلى أنه سعيد بتلك الخطوة.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر":" النادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته، سعيد وفخور اني جددت عقدي مع النادي الأهلي وان شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللى فاتت".

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وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة خمس سنوات، وسعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاثة مواسم.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للناي الأهلي، فإن تمديد عقد الثنائي جاء ضمن الخطة المتكاملة التي تعتمدها إدارة النادي للحفاظ على قوام الفريق.

وأوضح توفيق أن التفاوض مع الشناوي وسمير لم يستغرق وقتًا طويلًا للتوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى وجود استجابة سريعة من جانبهما.