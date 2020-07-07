بالأرقام.. طاهر محمد طاهر يقتحم قائمة "الأغلى محليا" في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح طاهر محمد طاهر ضمن أغلى الصفقات المحلية التي يبرمها الأهلي مع أندية مصر، بعد توصل النادي الأحمر لاتفاق رسمي مع ذئاب الجبل لضم جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

صفقة طاهر تأتي من أجل تدعيم هجوم المارد الأحمر بالمرحلة المقبلة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، ليكون بديلاً لرمضان صبحي الذي تنتهي إعارته من نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر التفاصيل المالية في صفقة انتقال طاهر للأهلي، حيث بلغت 20 مليون جنيه، إلى جانب وجود نسبة 20% يحصل عليها المقاولون العرب من إعادة بيع اللاعب -إذا تم- خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المصدر أن الاتفاق بين الأهلي والمقاولون يقضي بحصول ذئاب الجبل على إضافات مالية أخرى قيمتها 5 ملايين جنيه، تتعلق بمعدل مشاركات طاهر مع القلعة الحمراء أو منتخب مصر.

وأشار إلى أن طاهر محمد طاهر وقع للأهلي لمدة 5 مواسم، وتم الاتفاق على تقاضي نجم منتخب مصر الأولمبي المتوج بأمم إفريقيا مبلغ خمسة ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وحسم الأهلي الصفقة اليوم الثلاثاء بشكل نهائي، بعد الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحسن صلاح رئيس المقاولون العرب، بحضور محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل.

طاهر محمد طاهر الذي أصبح أولى صفقات النادي الأهلي بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة للموسم الجديد (2020-2021) بات ضمن أغلى الصفقات المحلية في القلعة الحمراء، والتي يتصدرها صلاح محسن بالوقت الحالي.

ويلعب صلاح محسن حاليا لسموحة معارا من الأهلي بعد الانتقال إلى الأحمر في يناير 2018 قادمًا من فريق إنبي، في صفقة قياسية قُدرت بـ38 مليون جنيه، تكفل بها تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي.

وفي يناير 2019، كسر مجلس إدارة الأهلي كل الحواجز للانفاق على صفقاته الشتوية وقتها، ليضم بعيدا عن الصفقات الخارجية كلا من ياسر إبراهيم مقابل 30 مليون جنيه وحمدي فتحي مقابل 25 مليون جنيه.

كما شهد شهر يوليو الماضي صفقات كبرى أخرى للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بتعاقد النادي مع محمد مجدي "أفشة" بعد دفع 20 مليون جنيه لبيراميدز، ومحمود متولي من الإسماعيلي مقابل 15 مليون.

وفيما يلي قائمة أغلى الصفقات المحلية في الأهلي بعد انضمام طاهر:

1- صلاح محسن، من إنبي إلى الأهلي عام 2018، مقابل 38 مليون جنيه.

2- ياسر إبراهيم، من سموحة إلى الأهلي في يناير 2019، مقابل (30 مليون جنيه + إعارة عمرو بركات)

3- حمدي فتحي، من إنبي إلى الأهلي في يناير 2019، مقابل 25 مليون جنيه مصري.

4- طاهر محمد طاهر، من المقاولون إلى الأهلي عام 2020، مقابل 20 مليون جنيه.

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4- محمد محمود، من وادي دجلة إلى الأهلي في يناير 2019، مقابل 20 مليون جنيه.

4-- محمد مجدي "أفشة"، من بيراميدز إلى الأهلي عام 2019، مقابل 20 مليون جنيه.

7- محمود متولي، من الإسماعيلي إلى الأهلي عام 2019، مقابل 15 مليون جنيه.

7- محمود وحيد، من مصر المقاصة إلى الأهلي في يناير 2019، مقابل 15 مليون جنيه.

9- أحمد علاء، من الداخلية إلى الأهلي في يناير 2019، مقابل 10 مليون جنيه.

9- عمار حمدي، من النصر القاهري إلى الأهلي عام 2018، مقابل 10 مليون جنيه.

9- مروان محسن، من الإسماعيلي إلى الأهلي عام 2016، مقابل 10 مليون جنيه.

12- ميدو جابر، من مصر المقاصة إلى الأهلي عام 2016، مقابل (9 مليون جنيه + بيع أحمد عبدالظاهر وإعارة أحمد الشيخ ومصطفى الفرماوي).

13- أحمد الشيخ، من مصر المقاصة إلى الأهلي عام 2015، مقابل 8.5 مليون جنيه.

14- شريف عبدالفضيل، من الإسماعيلي إلى الأهلي عام 2009، مقابل 8.5 مليون جنيه.

15- وليد سليمان، من إنبي إلى الأهلي عام 2011، مقابل 8 مليون جنيه.

16- محمد ناجي جدو، من الاتحاد السكندري إلى الأهلي عام 2010، مقابل (7 مليون جنيه + إعارة أحمد علي وهاني العجيزي).

17- صالح جمعة، من إنبي إلى الأهلي عام 2015، مقابل 7 مليون جنيه.

18- أكرم توفيق، من إنبي إلى الأهلي عام 2016، مقابل 7 مليون جنيه.