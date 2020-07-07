تشيلسي يعبر كريستال بالاس ويقفز الى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري الانجليزي

حقق تشيلسي فوزاً صعباً على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعتهم اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ورفع فريق غرب لندن رصيده إلى 60 نقطة، متقربا من ضمان بطاقة التأهل الى دوري ابطال اوروبا، مقابل 58 لليستر سيتي بطل 2016 والذي يواجه خطر عدم العودة لمركزه الثالث، بحال عدم فوزه على مضيفه ارسنال السابع في وقت لاحق.

وصحيح ان كريستال بالاس الرابع عشر ضمن البقاء في دوري الاضواء، حيث ان عودته بعد وقفة فيروس كورونا القسرية، كانت مخيبة جدا بخسارته اربع مباريات تواليا (امام ليفربول صفر-4 وبيرنلي صفر-1 وليستر سيتي صفر-3 ثم تشلسي).

وغاب عن تشلسي لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي بعد تعرّض بطل العالم للاصابة في عضلة الساق الخلفية في مباراة فريقه الاخيرة ضد واتفورد، ولعب بدلا منه اليافع الاسكتلندي بيلي جيلمور (19 عاما) الذي خاض مباراته الثانية فقط في الدوري الانجليزي كأساسي على حساب الايطالي جورجينيو.

وكان تشلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد قد عوّض خسارته المفاجئة أمام وست هام 2-3، بفوز صريح على واتفورد 3-صفر في الجولة السابقة بالبريميرليج.

وافتتح تشلسي التسجيل بهدف مثير للجدل، عندما استفاد لاعب الوسط البرازيلي ويليان من اصابة المدافع جاري كايهل، فعكس الكرة للمهاجم الفرنسي أوليفييه لجيرو تابعها سهلة في المرمى (6)، مسجلا هدفه الخامس في الدوري في آخر ثماني مباريات.

وتبادل المتألق ويليان الكرة مجددا مع جيرو، لتصل الى الاميركي الشاب كريستيان بوليشيتش، اطلقها يسارية قوية في الزاوية الضيقة هدفا ثانيا (27)، مسجلا هدفه الثالث بعد العودة.

لكن أجمل لقطة في الشوط الاول حملت توقيع العاجي ويلفريد زاها عندما اطلق كرة صاروخية من نحو 25 مترا فوق رأس الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا (34)، مقلصا الفارق الى 1-2. وهذا الهدف الاول لزاها في الدوري من مسافة مماثلة، اذ سجل اهدافه الـ35 من 18 مترا او أقل.

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في الشوط الثاني، وجّه البديل تامي ابراهام صفعة قوية لآمال المضيف، عندما انسل على الجهة اليمنى من المنطقة، كاسرا مصيدة التسلل ومطلقا كرة ارضية قوية في الزاوية اليسرى البعيدة (71).

لكن كريستال بالاس عاد مجددا وبسرعة قياسية هذه المرة (بعد 82 ثانية)، بعد جملة جماعية على الجهة اليسرى وصلت الى البلجيكي كريستيان بنتيكي تابعها على باب المرمى الخالي (72).

وهذا الهدف الاول لبنتيكي في ملعبه منذ ابريل 2018، منهيا سلسلة من 21 مباراة صام فيها عن التسجيل على ملعب فريقه “سيلهرست بارك”.

ونجا تشلسي بنقاطه بمعجزة في اللحظات الاخيرة، عندما ارتدت رأسية المدافع سكوت دان من القائم الايمن البعيد لمرمى كيبا (90+5)، قبل ان ينقذ المدافع الفرنسي كورت زوما الكرة من بين قدمي بنتيكي المنفرد (90+6).

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