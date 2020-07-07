تقرير | كوارث بكاري جاساما تحرمه من مباراة الأهلي والوداد في ابطال افريقيا

استبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” الحكم الجامبي بكاري جاساما، من إدارة لقاء الاهلي والوداد في دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وتعرضت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي “كاف”، لضغوطات غير عادية من جمهور وإدارة النادي الاهلي، لتجاهل اختيار بكاري جاساما لإدارة مباراة الوداد والاهلي في قمة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، المقرر لها في شهر سبتمبر القادم.

وكشفت مصادر صحفية مقربة من لجنة الحكام التابعة للاتحاد الافريقي “كاف”، أنها قررت عدم اسناد إدارة لقاء الاهلي والوداد لبكاري جاساما، بسبب اعتراضات الجانب المصري عليه من جهة، ولتاريخه المثير للجدل مع عدة فرق في السنوات الماضية من جهة أخرى.

معاناة الاهلي

بدأت معاناة الاهلي مع بكاري جاساما، منذ مباراته ضد الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا 2017، التي اقيمت على ملعب محمد الخامس.

ويرى أنصار الاهلي أن بكاري جاساما تحامل على فريقهم بشكل واضح خلال تلك المباراة، ولم يقم بحماية اللاعبين من عنف لاعبي الوداد، كما أنه تعمد تعطيل اللعب بشكل مستفز، بالإضافة إلى تجاهله احتساب الوقت بدل من الضائع بشكل صحيح، وهو ما ساهم في خسارة الفريق للقب دوري ابطال افريقيا.

وشهدت مراسم تسليم كأس البطولة، واقعة لا تزال عالقة في الأذهان حتى وقتنا هذا، عندما قام قائد الاهلي “عماد متعب” بالوقوف أمام الكاميرات القريبة من طاقم تحكيم المباراة بقيادة جاساما، ثم أشار بيديه احتجاجًا على أداء الحكم بما يعني حصوله على رشوة لتسهيل مهمة الوداد في الفوز.

وقال متعب خلال تصريحات تلفزيونية في وقت لاحق، بعد تحوله للتحليل في قناة أون سبورت، إنه طوال مسيرته في الملاعب تعامل مع كل انواع الحكام، وتعرض للظلم من بعضهم، لكن الوحيد الذي دفعه نحو الخروج عن النص عقب مباراة ما، كان جاساما بسبب ما بدر منه في لقاء الوداد بإياب نهائي دوري ابطال افريقيا 2017.

واعترف متعب بأن جاساما لم يظلم الاهلي في تلك المباراة باحتساب اخطاء قاتلة ضده، لكنه كان يتعمد افساد هجمات الفريق، وقتل رتم المباراة، ومنع اللاعبين من اللعب بحرية, وصافرته دائما كانت لصالح لاعبي الوداد.

جاساما واصل استفزاز جمهور الأهلي

وعاود بكاري جاساما فصوله الباردة مع الاهلي خلال لقاء الفريق ضد صن دوانز الجنوب افريقي، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا نسخة 2019.

Advertisements

فاز الاهلي بهدف دون رد سجله المغربي وليد أزارو، لكن اللقاء شهد اعتراضات كثيرة من جانب الجمهور الاحمر بسبب المستوى السيء والمستفز من بكاري جاساما.

ولم يحتسب جاساما ركلتا جزاء واضحتين ضد صن داونز في شوط المباراة الأول، وألغى هدفًا صحيحًا بداعي التسلل، كما تغاضى عن طرد أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى عدم التعامل باحترافية مع اضاعة الوقت، وتساهله في الخشونة ضد لاعبي الاهلي.

وشهدت تلك المباراة موقفًا غريبًا، عندما أشهر جاساما البطاقة الصفراء 6 مرات للاعبي الاهلي مقابل ولا مرة للاعبي صن داونز، رغم العنف غير المبرر والاعتراضات المتكررة من جانب الزوار.

ولم تكن الاخطاء الفنية من جانب الحكم، الدليل الوحيد على تحامله ضد الاهلي، ولكن طريقة تعامله مع اللاعبين بشكل سيء وبصرامة وتهديد دائم، عكس ما كان يفعله مع لاعب صن داونز.

الوداد شرب من نفس كأس الأهلي

الوداد أيضا تجرع من مرارة الخسارة بسبب جاساما في نهائي دوري ابطال افريقيا 2019 الذي لا تزال تفاصيله تناقش في ساحات القضاء.

ودفع الوداد ثمن اختيار لجنة الحكام بالكاف للحكم الجامبي بكاري جاساما، لإدارة لقاء الإياب بنهائي دوري ابطال افريقيا العام الماضي، بعدما سمح ببدء المباراة وجهاز “الفار” لا يعمل.

ولم يحتسب جاساما هدفًا صحيحًا سجله وليد الكرتي مطلع الشوط الثاني، ليحرم الوداد من تعديل النتيجة ، قبل أن يرفض مطالبات الوداد بإعادة اللقطة للتأكد من عدم صحة قراره عن طريق “الفار” اكتشف أنه مُعطل.

وأدار جاساما لقاء الاهلي الاخير في النسخة الحالية لبطولة دوري ابطال افريقيا ضد صن داونز في إياب ربع النهائي، والذي انتهى بنتيجة التعادل 1-1، ولم ينجح في الاختبار من جديد، واقترف أخطاء مثيرة للجدل بسبب الضغوط الشديدة التي تعرض لها قبل المباراة من جانب الإعلام المصري.

..