الاهلي يرفض العروض الاوروبية ويحتفظ بمحمد الشناوي وسعد سمير

نجح الاهلي في الاحتفاظ بالحارس الدولي “محمد الشناوي” والمدافع “سعد الدين سمير” في ظل العروض الاوروبية، بعد توصله لاتفاق مع الثنائي من أجل تمديد تعاقدهم داخل القلعة الحمراء.

واعلن مدير التعاقدات بالاهلي امير توفيق، تمديد تعاقد حارس مرمى الفريق احمد الشناوي لمدة 5 سنوات قادمة، بالإضافة إلى توقيع سعد سمير على عقد جديد ممتد لثلاث سنوات مقبلة.

وتألق محمد الشناوي بشدة خلال الموسمين الأخيرين مع الاهلي والمنتخب المصري، مما جعله محط أنظار بعض الأندية الأوروبية، والخليجية.

وقال امير توفيق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاهلي، أن تمديد تعاقد الثنائي محمد الشناوي وسعد سمير، تم بناء على تعليمات رئيس النادي محمود الخطيب، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق.

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وينتهي تعاقد محمد الشناوي مع الاهلي بنهاية الموسم المقبل، حيث كان قد انضم للفريق خلال الانتقالات الصيفية 2016، قادما من بتروجيت، لمدة 5 سنوات.

وشدد مدير التعاقدات بالاهلي أن المفاوضات مع محمد الشناوي وسعد سمير، كانت سهلة، ولم يشترط أي منهما، أي شرط، وكان هناك تعاون كبير من كلا اللاعبين.

وكان سعد سمير غير مقيد بالاهلي، بعد أن تم رفع اسمه من القائمة في يناير الماضي، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في وتر اكيلس، لكنه لم يوقع لأي فريق، رغم وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك معه خلال الفترة الماضية.

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