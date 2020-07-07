يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لاستضافة “ميلان” نظيره “يوفنتوس” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الايطالي “السيريا آ”.
تُنقل مباراة “يوفنتوس وميلان” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة بريمير سبورتس 1، وسوبر سبورت 2 الألبانية.
تبدأ المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب ميلان “سان سيرو”،
يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر له على الاسكوديتو “لاتسيو”.
بينما يحتل “ميلان” المركز السابع برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن اصاحب المركز السادس والخامس “نابولي وروما” على الترتيب، وبفارق 17 نقطة عن “أتالانتا” الذي يحتل المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.
اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر فيديو مباراة يوفنتوس وميلان اليوم
..
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | شاهد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.