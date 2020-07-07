بث مباشر | شاهد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لاستضافة “ميلان” نظيره “يوفنتوس” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الايطالي “السيريا آ”.

تُنقل مباراة “يوفنتوس وميلان” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة بريمير سبورتس 1، وسوبر سبورت 2 الألبانية.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب ميلان “سان سيرو”،

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يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر له على الاسكوديتو “لاتسيو”.

بينما يحتل “ميلان” المركز السابع برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن اصاحب المركز السادس والخامس “نابولي وروما” على الترتيب، وبفارق 17 نقطة عن “أتالانتا” الذي يحتل المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

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