بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وميلان” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وميلان” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بريمير سبورتس 1، وسوبر سبورت 2 الألبانية.

وتقام مباراة “يوفنتوس وميلان” على ملعب الروسونيري “سان سيرو”، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر له على الاسكوديتو “لاتسيو”.

بينما يحتل “ميلان” المركز السابع برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن اصاحب المركز السادس والخامس “نابولي وروما” على الترتيب، وبفارق 17 نقطة عن “أتالانتا” الذي يحتل المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الايطالي، حقق فيها “يوفنتوس” العلامة الكاملة، بينما فاز “ميلان” في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

يذكر ان اخر مواجهة بين “يوفنتوس وميلان” في السيري آ انتهت بفوز البيانكونيري بهدف نظيف احرزه “باولو ديبالا”، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم” يوم 10 نوفمبر 2019.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشرة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم

يوفنتوس 0-0 ميلان

????️ملعب سان سيرو (ميلان)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 31)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لكلاسيكو إيطاليا بين العملاق يوفنتوس والعريق ميلان بالجولة الـ 31 في الدوري الايطالي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚫⚪تشكيلة يوفنتوس: تشيزني – كوادرادو – روجاني – بونوتشي – دانيلو – بينتانكور – بيانيتش – رابيو – بيرنارديسكي – هيجواين – رونالدو.

دكة البدلاء: بوفون – كيليني – كوكولو – دوجلاس – ساندرو – ماتويدي – ماورتوري – ماركو – بنسوليو – رامسي – فريوني.

⚫????تشكيلة ميلان: دوناروما – كونتي – كايير – رومانيولي – هيرنانديز – كيسي – بن ناصر – سالماكرز – باكيتا – ريبيتش – إبراهيموفيتش.

دكة البدلاء: بيجوفيتش – انتونيو – بيليا – بونافينتورا – كالابريا – كولمبو – لياو – جابيا – كرونيتش – لاكسالت – تشالهانوجلو.

“1????بداية المباراة..

“7 فرصة خطيرة جدًا ليوفنتوس.. ضربة حرة على الجهة اليمنى يتولى تنفيذها بيرنارديسكي ويرسلها عالية داخل منطقة لتمر من على رأس بونوتشي بغرابة شديدة. كانت تحتاج للمسة من اجل معانقة شباك دوناروما.

“12 رونالدو كاد يفتتح التسجيل بعد مراوغة رائعة من الجهة اليسرى ويسدد كرة صاروخية تلمس قائم دوناروما، ولكن الحكم يحتسبها ركنية.. الكرة لمست قدم كونتي.

“15 مرور اول ربع من الشوط الاول ومازال اليوفي مسيطر في ظل تراجع ميلان.

“18 تدخل قوي جدًا من بينتانكور على ثيو هيرنانديز، ولكن الحكم لم يحتسب خطأ.

“24 اول هجمة خطيرة لميلان.. ثيو يمهد كرة إلى إبراهيموفيتش الذي سددها سريعة ومباشرة ولكن تصل سهله في يد تشيزني.

“26 الحكم يوقف المباراة دقيقة لالتقاط الانفاس “الكولينج بريك”.

“30???? بطاقة صفراء على باكيتا بعد دفع واضع على بينتانكور، وضربة حرة مباشرة لليوفي قريبة من الركنية.

“35???? بطاقة صفراء على اسماعيل بن ناصر بعد دهس واضح على قدم بيانيتش.

..