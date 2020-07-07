رسميًا: الاهلي يتوصل لاتفاق مع المقاولون لضم طاهر طاهر

أعلن النادي الاهلي توصله لاتفاق رسمي مع المقاولون العرب يقضي بانتقال مهاجمه الدولي المصري “طاهر محمد طاهر” إلى صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي 2020.

وكشف الموقع الرسمي للاهلي، ان رئيس النادي “محمود الخطيب” أتم اتفاقه مع رئيس نادي المقاولون العرب “محسن صلاح” على كافة الأمور المالية الخاصة بصفقة انتقال طاهر طاهر، ويتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير.

ونجح الاهلي في تخفيض المبلغ المطلوب من قِبل المقاولون العرب من أجل التخلي عن خدمات طاهر محمد طاهر والذي تخطى حاجز الـ 40 مليون جنيه مصري، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية المُخفضة بعد.

وجاء بيان النادي الاهلي كالتالي: “عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اليوم، وفي اجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، دار النقاش حول انتقال طاهر محمدد طاهر لاعب المقولون العرب إلى صفوف الاهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد”.

وأضاف: “لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الاهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر”.

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واختتم: “وفي ختام الجلسة أكد كلا من الكابتن محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة”.

من هو طاهر محمد طاهر؟

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس 1997، يبلغ من العمر 23 عامًا، يلعب حاليًا في نادي المقاولون العرب ومثل منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 2019، التي فاز بها الفراعنة وتأهل إلى أولمبياد طوكيو، كما سجل اول مشاركة دولية له مع المنتخب المصري الأول امام “منتخب تونس” يوم 16 نوفمبر 2018 في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019 “كان”.

خاض طاهر طاهر تجربة الاحتراف في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، بعدما انتقل من صفوف المقاولون العرب إلى “لوهافر” على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي 2016، وكان يبلغ من العمر حينها 19 سنة.

ولكن لم ينجح اللاعب في اقناع النادي الفرنسي ليعود مرة أخرى إلى المقاولون العرب في الميركاتو الصيفي 2017.

وخاض طاهر محمد طاهر 86 مباراة مع المقاولون في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 20 هدف، حيث احرز 11 هدف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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