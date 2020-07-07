نقدم لكم أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، فى إطار منافسات الجولة الـ34 من المسابقة.

أقيمت المباراة على ملعب “سيلهرست بارك” معقل كريستال بالاس، ونُقلت عبر شاشة قناة بي إن سبورت (1،2)، وتولي التعليق على المباراة المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”.

حقق تشيلسي فوزاً صعباً على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-2، تقدم تشيلسي بهدف مبكر حمل توقيع الفرنسي اوليفييه جيرو في الدقيقة السادسة.

وضاعف الأمريكي كريستيان بوليسيتش من تقدم تشيلسي في الدقيقة 27، لكن الإيفواري ويلفريد زاها رد بهدف لكريستال من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

وسجل المهاجم الشاب تامي ابراهام الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 71، لكن بعد دقيقة واحدة فقط رد البلجيكي كريستيان بنتيكي بالهدف الثاني لأصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام ليستر سيتي الذي تراجع للمركز الثالث قبل مباراته الصعبة في وقت لاحق اليوم أمام مضيفه ارسنال، أما كريستال بالاس فتوقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

إليكم أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الدوري الانجليزي

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هدف تشيلسي 1-0

هدف تشيلسي الثاني 2-0

هدف كريستال بالاس 1-2

هدف تشيلسي الثالث 3-1

هدف كريستال بالاس الثاني 2-3

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