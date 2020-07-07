رياضة | أزارو يشعل أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزارو يشعل أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسبب المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في صدام بين لجنة التخطيط بالنادي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.
وكان فايلر قد أبلغ إدارة النادي الأهلي أنه لا يرغب في عودة أزارو إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق نظرا لعدم حاجته لخدمات اللاعب بالموسم المقبل.
وحاولت لجنة التخطيط في الساعات القليلة الماضية إقناع فايلر بعودة أزارو للفريق ومنحه فرصة أخرى في الموسم المقبل ولكن السويسري رفض هذه الفكرة بشكل قاطع وأكد أنه ليس بحاجة إلى اللاعب في صفوف الفريق.
وبالرغم من ذلك ولكن استقرت لجنة التخطيط في الأهلي على عودة أزارو في ظل عدم قدرة النادي على ضم مهاجم مميز في الانتقالات الصيفية.
وسيجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي مع فايلر ولجنة التخطيط لمناقشة ملف أزارو وإغلاقه بشكل نهائي.