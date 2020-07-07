رياضة | أزارو يشعل أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزارو يشعل أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب المغربي وليد أزارو نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في صدام بين لجنة التخطيط بالنادي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان فايلر قد أبلغ إدارة النادي الأهلي أنه لا يرغب في عودة أزارو إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق نظرا لعدم حاجته لخدمات اللاعب بالموسم المقبل.

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وحاولت لجنة التخطيط في الساعات القليلة الماضية إقناع فايلر بعودة أزارو للفريق ومنحه فرصة أخرى في الموسم المقبل ولكن السويسري رفض هذه الفكرة بشكل قاطع وأكد أنه ليس بحاجة إلى اللاعب في صفوف الفريق.

وبالرغم من ذلك ولكن استقرت لجنة التخطيط في الأهلي على عودة أزارو في ظل عدم قدرة النادي على ضم مهاجم مميز في الانتقالات الصيفية.

وسيجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي مع فايلر ولجنة التخطيط لمناقشة ملف أزارو وإغلاقه بشكل نهائي.