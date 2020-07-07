رياضة | بالأرقام.. صراع ناري على جائزة الحذاء الذهبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. صراع ناري على جائزة الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتد القتال في حلبة المصارعة بين اللاعبين المتنافسين على الظفر بالحذاء الذهبي في الموسم الحالي 2019-2020.

ذلك الصراع الذي يحتل الدولي المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي المتوج مؤخرا بالدوري الإنجليزي الممتاز، المرتبة الثالثة عشر في هذه القائمة من أجل الظفر بالجائزة، بعدد 17 هدف بواقع 34 نقطة.

وتشير الأرقام في الوقت الحالي إلى اقتراب ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ من التتويج به بعدما احتل الصدارة برصيد 34 هدف بواقع 68 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو.

ويحدد الفائز بالجائزة على أساس النقاط التي يجمعها في الدوريات الأوروبية، إذ يحصد اللاعب في الدوريات الخمس الكبرى لكل هدف نقطتين، ثم الدوريات الأقل نقطة ونصف، ثم في الأخير عدد من الدوريات الأقل تصنيفا يحصد نقطة واحدة.

1-روبرت ليفاندوفسكي

البولندي لاعب بايرن ميونيخ الألماني صاحب الـ 31 عاما، وسجل 34 هدفًا، بواقع 68 نقطة

2- تشيرو إيموبيلي

الايطالي صاحب الـ30 عاما مهاجم لاتسيو، والذي سجل 29 هدفًا "59 نقطة".

3- تيمو فيرنر

الألماني صاحب الـ 24 عاما، لاعب لايبزيج، وسجل 28 هدفًا، "56 نقطة".

4- هالاند

هو النرويجي "19 عاما" لاعب سالزبورج السابق، وبوروسيا دورتموند الحالي، واحرز 29 هدفًا "50 نقطة".

5- كريستيانو رونالدو

Advertisements

البرتغالي صاحب الـ 35 عاما، لاعب يوفنتوس، الحاصل على هذه الجائزة 4 مرات كثاني أكثر اللاعبين حصولا عليها، الذي سجل هذا الموسم 25 هدفًا، 50 نقطة.

6- شون فايسمان

صاحب الجنسية الإسرائيلية والذي يبلغ من العمر 24 عاما، لاعب فولفسبرجر النمساوي، سجل 30 هدفًا، "45 نقطة".

7- ليونيل ميسي

هو الأرجنتيني "33 عاما" صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على تلك الجائزة بعدد 6 مرات، لاعب برشلونة، والذي سجل 22 هدفًا، 44 نقطة.

8- جيمي فاردي

الإنجليزي صاحب الـ33 عاما، لاعب ليستر سيتي، سجل21 هدفًا، 42 نقطة.

9- روميلو لوكاكو

لاعب كرة قدم بلجيكي، ويلعب في صفوف إنتر ميلان، صاحب الـ 27 عاما، وسجل 20 هدفًا، 40 نقطة.

10- كيليان مبابي

الفرنسي الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما، لاعب باريس سان جيرمان، الذي سجل 18 هدفًا، 36 نقطة.

وكان أول من توج بجائزة الحذاء الذهبي هو اللاعب أوزيبيو، لاعب بنفيكا البرتغالي، برصيد42 هدف، عام 1968.

كما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، آخر من حصل على هذه الجائزة عام 2019، برصيد 36 هدف.