رياضة | كورونا يضرب11 لاعبا في استقلال طهران الإيراني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا يضرب11 لاعبا في استقلال طهران الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن 11 من لاعبي نادي استقلال المنافس بالدوري الايراني الممتاز لكرة القدم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مستشفى "مسيح دانشوري" للامراض التنفسية في طهران تأكيدها أن نتائج تحاليل فيروس كورونا لـ11 لاعبا في صفوف الاستقلال جاءت إيجابية.

وأوضح المستشفى في بيان اليوم الثلاثاء أنه بناء على طلب إدارة النادي، تم اخضاع 61 شخصا من لاعبي وكوادر الهيئة الادارية والاشرافية للفريق، للفحص بتاريخ الثالث من يوليو الجاري.

وأشار الى أن النتائج ظهرت ايجابية وقد تأكد إصابة 12 شخصا بالعدوى، وهم 11 لاعبا وطبيب الفريق.