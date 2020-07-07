رياضة | بيرهوف يرحب بنجم مانشستر سيتي في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيرهوف يرحب بنجم مانشستر سيتي في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، بانتقال الألماني الدولي ليروي ساني من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال بيرهوف اليوم الثلاثاء:" هكذا يمكن أن نراه ونرافقه بشكل أكبر، كما أنه سيجد في هانزي فليك مدربا ممتازا أعرف عنه أنه يحب العمل مع اللاعبين الشباب"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبدو إيجابيا للغاية.

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يذكر أن ساني/24 عاما/، الذي يعد من ضمن التشكيل الثابت ليوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، وقع مع بايرن على عقد لمدة خمسة مواسم بقيمة بلغت نحو 50 مليون يورو، وفقا لتقارير إعلامية.

وقال بيرهوف، المهاجم السابق، إنه يتوقع أن يستفيد ساني من بيئة العمل في بايرن " كما أن أسلوب التفكير الذي أعاد بايرن إظهاره مرة أخرى للتو، سيكون مفيدا، كما أنه سيجد جوا جيدا حيث تكون المنافسة عظيمة للغاية".

وسيلتقي ساني داخل بايرن أيضا القائد مانويل نوير وسيرجي جنابي وليون جورتسكا وجوشوا كيميش ونيكلاس زوله، وهم جميعا ضمن الدائرة الأضيق داخل المنتخب الألماني.