رياضة | برشلونة يرفض عرض لايبزيج لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض عرض لايبزيج لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لايبزيج الألماني تقدم بعرض إلى برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع نجمه الشاب إيايكس موريبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة رفض عرض النادي الألماني وأكد تمسك النادي الكتالوني بنجمه.

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وألمحت الإذاعة الإسبانية أن موريبا من المتوقع أن يشارك مع الفريق الأول في برشلونة في المرحلة التحضيرية للموسم الجديد وقد يقرر المدير الفني الإعتماد عليه.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن موريبا البالغ من العمر 17 عامًا يلعب مع فريق برشلونة تحت 19 عامًا وهو لاعب وسط دفاعي صاحب قدرات بدنية مميزة.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن موريبا صاحب الأصول الغينية يلعب في صفوف المنتخب الإسباني تحت 18 عامًا.