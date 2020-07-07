رياضة | الزمالك ينهي أزمة مساعدي جروس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينهي أزمة مساعدي جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي نادى الزمالك أزمة مساعدي المدرب السويسري كريستيان جروس بسبب المستحقات التى لديهم بعد تظريب نادى الزمالك خلال العام الماضي .

وكشفت تقارير صحفية أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك سيتواصل مع مساعدى جروس لتسديد مستحقاتهم والبالغة 190 ألف يورو .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد حكم لصالح أندريه شورمان المدرب العام السابق للزمالك وتوماس جروتز مدرب الحراس بمبلغ 190 الف يورو لدى الزمالك.