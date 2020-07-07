رياضة | الشناوي: الأهلي بيتي.. سعيد وفخور بتمديد تعاقدي معه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشناوي: الأهلي بيتي.. سعيد وفخور بتمديد تعاقدي معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 5 مواسم.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن مساء اليوم تمديد عقدي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة وسعد الدين سمير مدافع الفريق لـ3 مواسم.

الشناوي غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"النادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته".

وأضاف:"سعيد وفخور إني جددت عقدي مع النادي الأهلي وإن شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللي فاتت".