رياضة | تعرف على التشكيلة الأساسية لمباراة آرسنال وليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على التشكيلة الأساسية لمباراة آرسنال وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية لفريقه أمام فريق ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق ليستر سيتي في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

حراسة المرمى : مارتينيز.

خط الدفاع : بيليرين - موستافي - ديفيد لويز - كولاسيناك.

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خط الوسط : تشاكا - ساكا - سيبايوس - تيرني.

خط الهجوم : ايميريك اوباميانج - الكسندر لاكازيت.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليستر سيتي :-

شمايكل - بينيت - ايفنز - سويونشو - جاستن - البرايتون - نديدي - تيليميانيس - ايوزو بيريز - ايناتشو - جيمي فاردي.

ويحتل فريق ليستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يأتي فريق أرسنال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.