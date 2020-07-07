رياضة | الكاميرون يكشف عن موقفه النهائي من استضافة المبارايات النهائية لمسابقات الكاف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكاميرون يكشف عن موقفه النهائي من استضافة المبارايات النهائية لمسابقات الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارسلت الحكومة الكاميرونية، خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تؤكد جاهزيتها لاستضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الكاف أعلن استكمال مباريات نصف النهائي والنهائي بنظام الدورة المجمعة، في بلد محايد، وتلقى الكاف أكثر من عرض لاستضافة باقي مباريات البطولة، لكن أغلبها منقوصة وغير رسمية.

ويتواجد بنصف نهائي البطولة القارية الكبرى، مواجهات قوية بين قطبي كل من مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك الرجاء، بينما يلتقي الأهلي الوداد.

ويقرب الخطاب الكاميروني مباريات دوري الأبطال من الكاميرون، خاصة أنه رفض إقامتها في المغرب تجنبًا لاحتجاج ممثلا مصر، بينما تحفظ الاتحاد المغربي على أنباء إقامة المباريات في الإمارات، لوجود جالية مصرية ضخمة هناك.