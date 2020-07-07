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رياضة | عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب بعد اتمام عملية انتقاله للنادي الأهلي ليرتدي القميص الأحمر بالموسم الجديد.
ونشر طاهر عبر حسابه بتويتر صورة له بالقميص الأحمر وكتب في رسالته: الحمد لله.

ودخل مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب الفترة القادمة لضم طاهر، والذي طلب الحصول على 40 مليون جنية ولكن رفض الأهلي هذه المطالب وتعطلت المفاوضات لوقت قصير.

 

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولون بنفسه لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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وعقد  الخطيب، اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين. 

ودار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

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