رياضة | سهيلة آل حارب أول سيدة تترشح لرئاسة النادي العربي القطري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سهيلة آل حارب أول سيدة تترشح لرئاسة النادي العربي القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سيدة الأعمال القطرية سهيلة آل حارب عضو الجمعية العمومية بالنادي العربي القطري، عن ترشحها رسميا لانتخابات الرئاسة بالنادي العربي في الدورة الانتخابية المقبلة 2020- 2024 وذلك عندما يتم فتح باب الترشّح للانتخابات يوم 18 من الشهر الجاري ، حيث ستجري الانتخابات يوم 31 من الشهر المقبل.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أكدت آل حارب "تشاورها مع أعضاء الجمعية العمومية والمخلصين للنادي" ، حيث "وجدت رغبة كبيرة من جانب أعضاء النادي في ترشيح نفسها لرئاسة النادي".

وقالت سهيلة آل حارب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ترشحها لرئاسة العربي لم يأت من فراغ بل تأكيدا من رغبتها الذاتية لخوض التجربة لأول مرة كونها السيدة الأولى التي تترشح على كرسي الرئاسة في انتخابات الأندية القطرية، وهو الأمر الذي سوف يحفز الكثيرات لخوض التجربة في المستقبل القادم.

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وأضافت :"لقد تمت مشاورات عديدة ، وحظيت بدعم من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ، وبالتالي عقدت العزم على خوض التجربة ..حيث نضع مصلحة العربي في المقام الأول والعمل ثم العمل هو شعار المرحلة القادمة ونعتمد على جمهورنا الوفي من اجل الارتقاء بنادينا العريق".

وقالت سهلية :سأخوض الانتخابات وكلي ثقة في الله وأعضاء الجمعية العمومية".

وأردفت :"إن إقدامي على خوض هذه التجربة جاء عن قناعة تامة من اجل تقديم شيء لجماهيرنا وأعضاء الجمعية العمومية".

وأكدت :"لم أشعر بخوف أو رهبة بقدر شعوري بأن العربي بيتي ومكاني، وأنا بين أسرتي أعضاء النادي وسواء فزت بمقعد الرئاسة أو لم أفز فوجودي في العربي من خلال اللجان التطوعية مستمر، وسأقدم خدمات كثيرة للنادي وأعضائه وسيتم الإعلان عنها قريبا من خلال برنامجي الانتخابي".