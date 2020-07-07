رياضة | النني مستمر مع بشكتاش لنهاية الموسم بعد حل أزمته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النني مستمر مع بشكتاش لنهاية الموسم بعد حل أزمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تركية، أن مشكلة محمد النني، لاعب أرسنال المعار حاليا لصفوف بشكتاش التركي قد انتهت.

وأكدت التقارير، ان النني حصل على مستحقاته المالية المتأخرة مع الفريق التركي.

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وذكرت صحيفة «Fanatik» التركية، فإن إدارة نادي أرسنال قد قامت الأسبوع الماضي باستدعاء النني، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق التركي في 31 مايو، لانجلترا وذلك قبل انتهاء الدوري التركي في وضعه الحالي بعد أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبها قامت إدارة نادي بشكتاش بالاجتماع مع مسئولي أرسنال، وتوصلت لاتفاق باستمرار النني مع الفريق التركي حتى نهاية الموسم، والمشاركة في المباريات المتبقية من عمر المسابقة.

وتابعت الصحيفة، أن بشكتاش قد استعار النني من أرسنال لمدة عام مع وجود بند خيار الشراء بقيمة 18 مليون يورو في عقد اللاعب، ولكن باتت مسألة استمرار النني مع الفريق التركي شبه مستحيلة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وارتفاع المقابل المادي المطلوب للحصول على خدمات اللاعب.