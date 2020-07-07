«الدون» في مواجهة «السلطان».. ميلان يستضيف اليوفي (التشكيل الرسمي)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق اي سي ميلان، تشكيلة فريقه استعدادًا للمواجهة المنتظرة التي ستجمع ميلان بيوفنتوس، على ملعب سان سيرو، اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.
وشهدت تشكيلة ميلان مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش كلاعب أساسي في هجوم الفريق الأحمر، لأول مرة بعد استئناف النشاط الرياضي وتعافيه من الإصابة.
وجاءت تشكيلة ميلان كالتالي:-
«جيجي دوناروما، كونتي، كاير، رومانيولي، ثيو هيرنانديز، كيسي، بن ناصر، ساليمايكيرس، باكيتا، ريبيتش وإبراهيموفيتش».
في المقابل، كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيلته، كالتالي:-
«تشيزني، كوادرادو، بونوتشي، روجاني، دانيلو، بنتانكور، بيانيتش، رابيو، بيرنارديسكي، هيجواين ورونالدو».
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