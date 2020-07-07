شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد تعاقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لـ5 سنوات قادمة.

ونشر محمد الشناوي صورة له أثناء توقيع العقود عبر حسابه بموقع «تويتر»، وعلق قائلًا: «النادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته. سعيد وفخور إني جددت عقدي مع النادي الأهلي وإن شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللي فاتت».

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أعلن عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة. كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة .

وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .

وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي في استمرارهما أطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أن الشناوي لم تكن له أي شروط على الاطلاق وجرت الأمور كما هي العادة في الأهلي من تقدير متبادل. أما سعد سمير فقد ضرب المثل والقدوة في الإخلاص للنادي، خاصة أنه لم يكن مقيدًا في قائمة الفريق لظروف الإصابة التي لحقت به ولكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأى شئ سلبي.

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