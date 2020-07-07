شكرا لقرائتكم موسى: صالح جمعة زملكاوي وتواجده داخل الأهلي أكل عيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صالح موسى لاعب الزمالك السابق أن نجم القلعة الحمراء صالح جمعه زملكاوي الهوية ويعشق الكيان الأبيض وانتمائه للقلعة الحمراء "أكل عيش"، وأضاف صالح موسى خلال حوار مع قناة أون تايم سبورتس: "صالح جمعه وعمرو جمال وغيرهم من اللاعبين في الأهلي زملكاوية لكن

صالح موسى لاعب الزمالك السابق: أحمد فتحي مثلي الأعلي في مركز المدافع الأيمن بمصر

وقال صالح موسى: "محمود كهربا منتمى للأهلي منذ أن كان داخل الزمالك وهذا أمر معروف للجميع".

وأكد لاعب الزمالك السابق: "حصلت على 10 الآف جنيه مكافأة في الاسماعيلي من محمد أبو السعود بعدما نجحت في ايقاف محمد ابراهيم وقتها".

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وتابع صالح موسى: الأهلي قريب جدا من الدوري ومفيش مستحيل في الزمالك، وأنه يتمنى العودة من جديد للدوري المصري الممتاز وأنه يحصل على عروض لكنه يدرسها جيداً لتقديم نفسه من جديد بالشكل اللائق.

واستطرد صالح موسى: جماهير الزمالك مازالت تساعدني وتدعمني، وعلاء عبد العال المدير الفني صاحب القدر الأكبر من التأثير في شخصيتي الكروية، وأنه لا يمكن ان ينسى الفترة التي لعب فيها للداخلية أو الإسماعيلي.

وأوضح أن كلا المديرين الفنيين باتريس كارتيرون ورينيه فايلر مدربان نجحا حتى الآن مع الزمالك والأهلي على التوالي وأنه يتمنى التوفيق لمدرب القلعة البيضاء.

وكشف صالح موسى عن أن حمدي النقاز لاعب الترجي الحالي والهارب من القلعة البيضاء أخطأ في حق جماهير الأبيض لأنه كان لاعباً أساسيا ويشارك مع النادي ويحصل على مستحقاته بالتالي كل ما يريده اللاعب يتحقق على عكس أحمد فتحي الذي رحل عن الأهلي بسبب رغبته في التواجد في التشكيلة الأساسية.