شكرا لقرائتكم نتائج المسحة الثالثة للاعبي الاتحاد السكندري تؤكد سلبية جميع العينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الاتحاد السكندرى أن نتيجة العينة للمسحة الثالثه لجميع اللاعبين سلبية بعدما كانت المسحة الاولى والثانيه إيجابية لاثنين من لاعبي الفريق والذين خضعو للحجر الصحى المنزلى وتم الاشراف عليهم بواسطه طبيب الفريق عمرو الاشلم والذى اكد ان حالتهم مطمئنه للغايه وتم عمل تحاليل دم للاعبين وكانت سليمه لذلك سيتم عمل مسحه لهم غدا الاربعاء والسبت المقبل للاطمئنان بشكل نهائى عليهم ، فيما يواصل الفريق تدريباته اليوميه على ملاعب سموحه على فترتين ويسعى طلعت يوسف المدير الغنى لرفع المعدل البدنى للاعبين.

على صعيد متصل ، رفض طلعت يوسف دخول الفريق فى معسكر مغلق خلال الأسبوع المقبل مفضلا الانتظام فى التدريبات الصباحية والمسائية للاعبين لرفع الحمل البدنى لهم بعد الراحة التى حصلوا عليها لمدة 3 شهور جراء جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الرياضى منذ منتصف مارس الماضى .

Advertisements

ويحاول طلعت يوسف تأخير إقامة معسكر مغلق للاعبى الإتحاد لمعرفة الموقف النهائى للاعبين المحترفين وكيفية وصولهم للفريق بعد فتح المجال الجوى فى ظل حاجته الماسة لدخول جميع اللاعبين فى المعسكر فى توقيت واحد .

ويتخذ الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا بعد ظهور حالتين بالفريق خلال المسحة الأولى والثانية للفريق وهو ما جعل محمد مصيلحى رئيس النادى يطالب بإقامة مسحة ثالثة والتى ستقام الاثنين المقبل .