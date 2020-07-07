شكرا لقرائتكم إدارة أسوان تعاين ملعب إتحاد الشرطة المقترح لإستضافة مباريات الأزرق في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد حمدى عباس عضو مجلس إدارة نادى أسوان ومصطفى الشرقاوى المدير الإدارى للفريق، بمعاينة ملعب إتحاد الشرطة بالعباسية المقترح لإستضافة مباريات الأزرق بالقاهرة خلال الدور الثانى للدورى الممتاز، لحين وصول الموافقات الرسمية من الجهات المختصة المسئولة عن الملعب بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومسئولى اللجنة الخماسية وإدارة نادى أسوان، وخلال جولة معاينة الملعب أبدى مسئولو نادى أسوان رضاهم وإعجابهم بحالة الملعب وأرضيته ونقل هذا الأمر للجهاز الفنى أنتظارا لوصول الموافقة الرسمية ليتم الإعلان عن ذلك.



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في سياق متصل، قع أحمد كشري نجم الأهلي السابق، على عقود تدريبه لنادي أسوان لمدة موسم ونصف، وذلك في حضور عضوي مجلس أسوان إيهاب منصور ومحمد حمدي عباس، اللذين تواجدا في معسكر الفريق بالمركز الأولمبي.

كما شهدت جلسة كشري مع عضوي أسوان، توقيع أعضاء الجهاز الفني وفي مقدمتهم، أحمد رجب المدرب العام، والدكتورمحمد عبد الغفار أول طبيب للفريق منذ بداية الموسم، وأحمد حيدر مخطط الأحمال.

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وأكد أحمد كشرى، أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة أنه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملائه ليشكل خطورة عليهم.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.

وتابع مدرب أسوان، لدينا لاعب آخر يؤدى امتحانات الثانوية العامة بالفريق، لذا قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادى حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

وكانت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو أسوان الأربعاء الماضى أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبى الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول فى المعسكر.