شكرا لقرائتكم وصول فرجاني ساسي إلى القاهرة نهايه الاسبوع الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم إلى القاهرة قادما من تونس، نهايه الاسبوع الجاري تمهيداً للانتظام مع الفريق الأبيض، استعداداً لعودة مباريات الدوري العام المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان ساسي قد سافر إلى بلاده في ظل التوقف الحالي و انضم لمعسكر منتخب نسور قرطاج الأخير.

في سياق متصل، أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالفريق المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا، بمقر النادى تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، وكان الفريق قد أجرى المسحة الأولى وأسفرت عن وجود حالتين ويخضعان للمتابعة من قبل الجهاز الطبى للفريق.

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فى نفس السياق طلبت إدارة الكرة بنادى الزمالك من الاتحاد المصرى لكرة القدم، الحصول على نتيجة فحوصات كورونا التى يخضع لها الفريق، فى نفس يوم التحليل حتى يتمكن الفريق من التدريب فى اليوم التالى لإجراء التحاليل، خاصة أنه حال إجراء تحاليل دورية للاعبين سيضطر الفريق إلى انتظار النتيجة حتى لا يكون أحدًا مصاباً بذلك الفيروس ويقوم بنقله إلى زملائه بالفريق الأبيض.

ويواصل الجهاز الطبى بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة مصابى الفريق بفيروس كورونا، حيث يخضع الثنائى مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق ومنتصر الرملى إدارى الفريق للعزل المنزلى، بعد تأكد إصابتهم بذلك الفيروس فى المسحة الأولى التى أجراها الفريق يوم الجمعة الماضى كما يواصل أيضًا محمد عواد حارس الفريق، العزل المنزلى، رغم سلبية المسحة الثانية حيث ينتظر الحارس الخضوع غدًا لمسحة جديدة من أجل التأكد من تعافيه بشكل تام من ذلك الفيروس، حيث سينتظر عواد نهاية مدة الأسبوعان للتأكد تماما من تعافيه من الإصابة.