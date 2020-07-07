شكرا لقرائتكم بيراميدز يخطر اللاعبين والجهاز الفني والاداري بموعد إجراء المسحة الثالثة لكرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو فيق بيراميدز، اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش والجهاز الإدارى، بموعد إجراء المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتى من المنتظر أن تكون فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء، وذلك عقب التمرين الصباحى الذى سيخوضه الفريق السماوى، فى إطار الاستعداد لعودة منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2019 / 2020 والذى تقرر أن تعود منافساته يوم 6 أغسطس المقبل، بعد توقف طويل وتحديدًا من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وكانت نتيجة المسحة الطبية الأولى والثانية جاءت سلبية، وأكدت عدم إصابة أى لاعب أو مدرب أو إدارى بالفريق بالفيرس، الأمر الذى جعل بيراميدز من أوائل الفرق التى بدأت خوض التدريبات الجماعية بعد الحصول على إذن من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

ودخل أكثر من لاعب من الأعمدة الأساسية لفريق بيراميدز دائرة اهتمام قطبى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك"، إلا أن النصيب الأكبر جاء للفارس الأبيض الذى رصد على قائمة صفقاته 3 أو 4 لاعبين من صفوف الفريق السماوى، بل وحصل على توقيع بعضهم، فى المقابل ارتبط اسم لاعب واحد فقط بالنادى الأهلى وإمكانية انضمامه للشياطين الحمر فى نهاية الموسم الجارى.

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رصد الزمالك على قائمة صفقاته المطلوبة من بيراميدز 3 لاعبين وهم نبيل عماد دونجا والذى وقع على عقود انضمامه للفارس الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة وينتظر موافقة ناديه على الرحيل والانتقال للقلعة البيضاء، ورجب بكار الذى يعد ثانى اللاعبين المطلوبين فى الزمالك من بيراميدز، وبعدهم عبد الله بكرى الذى سيكون البديل حال رفض مسئولو بيراميدز رحيل دونجا أو بكار.

كما عُرض على الزمالك وعن طريق أحد وكلاء اللاعبين الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، لدراسة إمكانية التعاقد معه من عدمه، لاسيما وأن بعض التقارير الغانية أشارت إلى أن اللاعب الغانى يريد الرحيل عن بيراميدز فى نهاية الموسم وبدء البحث عن ناد آخر لخوض تجربة جديدة معه.

وفى نفس التوقيت عاد البوركينى إريك تراورى صانع ألعاب بيراميدز على قائمة صفقات النادى الأهلى، حيث كانت هناك مفاوضات سابقة بين النادى الأحمر واللاعب، وأكد وكيل أعمال إريك أنه سبق ووقع مرتين للأهلى إلا أن المفاوضات لم تكتمل، الأمر الذى يجعل من المحتمل أن يفتح مسئولو النادى باب المفاوضات من جديد لضم اللاعب من بيراميدز.

وأصبح أمام نادى بيراميدز خياران إما الموافقة على رحيل لاعبيه والموافقة على العروض التى ستقدم من الأهلى والزمالك، مع التعاقد مع لاعبين جدد، أو التمسك بالمحافظة على قوامه الأساسى خاصة أن جميع اللاعبين المتواجدين على قوائم صفقات القطبين من الأعمدة الأساسية، ويطمح بيراميدز فى مواصلة صحوته والمنافسة فى الموسم المقبل على لقب دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية التى أصبح على بعد خطوات من التتويج بها فى الموسم الحالى.