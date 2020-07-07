شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يعلن سلبية مسحة كورونا الثالثة لذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سلبية المسحة الثالثة التي أجراها النادي للكشف عن وباء كورونا المستجد، على ملعبه بالجبل الأخضر أمس الأثنين، وأكد علاء عبد الغني لسوبر كورة، أنه باستئناء الحالة التي تم اكتشافها في أول مسحة لم تظهر آخر مسحتين أي نتائج إيجابية للاعبين وهو ما طمأن الجهاز الفني.

وفي وقت سابق، أكد علاء عبد الغنى أن الجهاز الفنى للفريق لم يفكر فى تعويض رحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلى بلاعب آخر من خارج النادى، وذلك بعدما أنهى الأهلى اتفاقه مع مسئولى المقاولون بشأن اللاعب، حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الجانبين، وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الجهاز الفنى لم يفكر فى ضم صالح جمعة مقابل رحيل طاهر إلى الأهلى.

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وأضاف عبد الغنى: اللاعب سيكمل معنا الموسم الجارى، ولدينا أكثر من لاعب فى الفريق قادر على تعويض غياب طاهر مثل لويس إدوارد محمد عصام ويوسف الجوهرى.

واستطرد المدرب العام للمقاولون: لم نحسم أيضاً مصير الاعارت حتى الآن، وهذا سيؤثر فى ضم لاعب جديد، حال رحيل أيمن حفنى ومعروف يوسف سنكون مضطرين إلى ضم لاعب جديد، ولكن بوجودهم مع باقي اللاين لا حاجة للبحث عن بديل لطاهر.

كما أثنى علاء عبد الغنى على الاحترافية التى تعامل بها طاهر منذ بداية مفاوضاته مع الأهلى وأنه ترك الأمر كله إلى مجلس الإدرة، وقال عبد الغنى: بالتأكيد كنا نحتاج لوجود طاهر معنا فى الموسم الجديد خاصة إذا شاركنا فى أفريقيا لكننا لا نقف أمام رغبة اللاعب طالما أنه يريد خوض تجربة جديدة مع الأهلي ونتمنى له التوفيق.