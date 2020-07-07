شكرا لقرائتكم تشيلسي يتقدم إلى المركز الثالث "مؤقتاً" بفوز صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق تشيلسي مؤقتا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس 3 - 2 يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين. وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها ابتعد واتفورد خطوة مهمة عن دائرة الهبوط بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب 2- 1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يتقدم إلى المركز الثالث "مؤقتاً" بفوز صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.