شكرا لقرائتكم رئيس برشلونة: لست نادماً على إقالة فالفيردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، يوم الثلاثاء، أنه لم يندم مطقاً على إقالة المدرب إرنيستو فالفيردي من منصبه مطلع العام الجاري وتعيين كيكي سيتيين.

وتعاقد برشلونة صيف 2017 مع إرنيستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو وإسبانيول وفالنسيا السابق بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني، خلفاً للويس إنريكي الذي آثر عدم تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وقال بارتوميو في حديث مع إذاعة "راك 1" الكتالونية يوم الثلاثاء: لست نادماً على إقالة إرنيستو فالفيردي من منصبه، كنا بحاجة إلى منح الفريق دفعة، ولقد فعل ذلك كيكي سيتيين عندما أتى، فهناك أفكار جديدة وكذلك بث الحماس في اللاعبين.

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وواجه فالفيردي أولى المشاكل في برشلونة عندما رحل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، لكنه تجاوز ذلك وقاد الفريق إلى تحقيق لقب الدوري ذلك الموسم بخسارة واحدة فقط، كما فاز بكأس ملك إسبانيا بعد اكتساح إشبيلية بخمسة أهداف في النهائي.

وحقق فالفيردي لقب الدوري الإسباني مرة أخرى مع برشلونة، إلا أن مسيرته مع النادي الذي لعب له أواخر الثمانينيات الميلادية لم تكن جيدة على الصعيد الأوروبي، فقد فرط بفوز عريض على روما الإيطالي (4-1 ذهاباً) وخسر في إيطاليا 3-0 ليغادر النسخة ما قبل الماضية من دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، وفي الموسم الماضي فاز على ليفربول 3-0 ذهاباً، قبل كارثة "آنفيلد" في الإياب التي شهدت تأهل صاحب الأرض إلى المباراة النهائية بعد فوزه بأربعة أهداف دون مقابل، وبعد أسبوع خسر كأس الملك أمام فالنسيا 2-1.

وإضافة إلى ذلك تعرض فالفيردي إلى انتقادات حادة بشأن طريقة لعبه التي وصفها الكثيرون بأنها لا تناسب تقاليد برشلونة الذي يعتمد على الهجوم والإمتاع، قبل أن يواجه الفريق الكتالوني مشاكل واضحة في مباريات خارج الأرض بعدما خسر هذا الموسم أمام أتلتيك بلباو وغرناطة وليفانتي ويتعادل مع أوساسونا وريال سوسييداد وإسبانيول، ومن ثم خسر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد لتتم إقالته.