شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لـ«مسحة كورونا» الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملي، قاموا بعمل المسحة الثانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، بمقر النادي.

وأضاف «أسامة»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأبيض، أنه من المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية غداً الأربعاء، تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية.

وتابع: «محمد عواد، حارس مرمى الفريق، خضع للمسحة الثالثة له اليوم مع باقي زملائه بالفريق، بعد سلبية المسحة الثانية له منذ أيام».

وأكد طبيب الفريق أن بعض الناشئين خضعوا للمسحة الأولى اليوم، على أن يقوموا بعمل مسحة ثانية بعد 3 أيام، للتأكد من سلامتهم، قبل الانضمام لمعسكر الفريق.

وأشار «أسامة» إلى أن الفريق سيخضع لمسحة ثالثة بمعسكره المقرر خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص اللاعب محمود عبدالعزيز، أوضح «أسامة» أنه خضع لمسحة اليوم للاطمئنان عليه، وهي المسحة الأولى له، نظرًا لخضوعه لبرنامج تأهيلي الفترة الحالية.

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