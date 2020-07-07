شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية ترفض تغريم برشلونة 61 مليون يورو في قضية نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي برشلونة الإسباني أن المحكمة الرياضية الدولية رفضت الدعوى التي تقدم بها نادي سانتوس البرازيلي، للحصول على تعويض يفوق 61 مليون يورو، نظير خرق النادي الكتالوني قواعد النزاهة، خلال صفقة التعاقد مع نيمار عام 2013.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إن المحكمة الرياضية رفضت التعويض الذي طالب به سانتوس، البالغ 61.295.000 يورو، كما رفضت توقيع عقوبات رياضية على برشلونة، وطالبت سانتوس بدفع 20 ألف يورو، تكاليف إجراءات التقاضي.

واعتبرت المحكمة الرياضية أن سانتوس ونيمار أنهيا اتفاقهما بالتراضي، وهو ما يعني أن برشلونة لم يخرق اتفاقية الانتقال، عندما دفع مبالغ إضافية لوالد نيمار والشركة الوكيلة.

وكان جوزيب بارتوميو نائب رئيس نادي برشلونة عام 2013 والرئيس الحالي للنادي لأعلن عام 2013 أن النادي الكتالوني ضم نيمار مقابل 57 مليون يورو، قبل أن تؤكد تحقيقان أن الصفقة تمت مقابل 86 مليون يورو، وأن والد نيمار وشركته الوكيلة حصلا على مبلغ يناهز 40 مليون يورو، نظير إتمام الصفقة.

ورحل نيمار عن برشلونة عام 2017، بعدما دفع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع النادي الكتالوني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

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