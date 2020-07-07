شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد وصول «ساسي» للانتظام مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك موعد عودة التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادمًا من تونس، للانتظام في صفوف الفريق.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي أنه من المقرر أن يصل فرجاني ساسي نهايه الأسبوع الجاري، تمهيداً للانتظام مع الفريق.
وكان «ساسي» قد سافر إلى بلاده في ظل التوقف الحالي، وانضم لمعسكر منتخب نسور قرطاج الأخير.
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