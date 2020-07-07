شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: كارتيرون اتظلم مع الأهلي.. وفايلر الأفضل للأحمر الفترة الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الدكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي ومدرب الزمالك حالياً، تعرض للظلم خلال مسيرته مع القلعة الحمراء في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدد الإصابات التي تعرض لها لاعبو الأهلي خلال فترة كارتيرون كانت كثيرة جداً وأثرت على الاختيارات الفنية ومستوى الفريق.

وأضاف إسماعيل في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت "الأهلي مر بفترات فيها اصابات كثيرة جداً خاصة في عهد كارتيرون، ولذلك هو معذور في الفترة التي قضاها في الأهلي والخسارة من الترجي، ولا يتحمل أكثر من 20% من المسئولية".

Advertisements

وعن اختيار رينية فايلر لتدريب الأهلي خلال تواجده في لجنة التخطيط قال الشيخ طه: اختيار فايلر كان بشكل جماعي مع خالد مرتجي ومدير التسويق وجميع أعضاء لجنة التخطيط وحتى عندما قدمته في المؤتمر الصحفي عددت الأشياء التي رأيت أنها في صالح النادي الأهلي، وهي أنه مدرب شاب سيحقق مع الأهلي انجازات لنفسه وللنادي، المدرب صاحب السي في الكبير سيجلس على الدكة ويستعين بمساعديه، لكن الشباب لديهم طموح يريدون تحقيقة.

واسترسل نجم الأهلي السابق: الأمر الثاني أن المدرب يجب أن يكون على علاقة وثيقة باللاعبين في الملعب، وليس بالضرورة أن يكون الـ" C .V" مبرر لنجاح المدرب، والأمر الثالث أنه سيكون عينه على قطاع الناشئين، وهذا ما حدث بالفعل ورأينا أكثر من لاعب تم تصعيده مع الفريق، وهذا لا يحدث مع الأجانب.

واختتم الدكتور طه: الأمر الأكثر أهمية أنه خلق سيولة في أداء اللاعبين الهجمة تتطور بشكل تلقائي اللاعبين ليسوا مقيدين بمركزهم ولكن لديهم الحرية وأتاح الفرصة للتسجيل.