شكرا لقرائتكم نتائج المسحة الثالثة لفريق سموحة والجهاز الفني تثبت سلبيه جميع العينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت نتيجة العينات للمسحة الثالثة لحميع اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين بناي سموحة ، سلبية العينات ، حيث كانت النتيجة الاولى والثانية أيضاً سلبية للجميع خلال الأيام الماضية ، فيما يواصل فريق سموحه تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية لرفع معدل اللياقة البدنية استعداداً لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز في 6 من أغسطس المقبل ، وكان محمد فرج عامر، رئيس النادى، قد شهد تدريبات الفريق أمس واستمع للمدير الفنى للاطمئنان على الحالة البدنية والصحية للاعبين، ومن المنتظر أن يلعب سموحة عددا من المباريات الودية الأسبوع المقبل للاطمئنان على الحالة الفنيه للاعبين ، واستقر حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، على استمرار الليبى محمد الترهونى الظهير الأيسر للفريق السكندري، وذلك بعد الأنباء التى ترددت عن رغبة الجهاز الفنى فى الاستغناء عن خدماته فى نهاية الموسم الجارى حيث صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم 11 مباراة أحرز خلالها هدفا واحدا وصنع مثله.

وعقد حمادة صدقي جلسة مع الترهونى فى الساعات الماضية، طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق فى مباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز وعدم الانشغال بما يتردد عن الاستغناء عنه فى نهاية الموسم الاعتماد عليه فى المباريات المقبلة، فى مركز الجناح، نظرا لما يمتلكه من سرعات ومهارات كبيرة.

ويرفض الجهاز الفنى لسموحة التعجل فى الاتفاق مع عدد من الصفقات خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد عودة النشاط الرياضى المقرر له الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل، والذى توقف منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى وأدت لإيقاف كافة الأنشطة وعلى رأسها الرياضة.