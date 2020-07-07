شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر موافقة كارتيرون علي 3 صفقات نجح الأبيض بالحصول علي توقيعهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظرمسئولو الزمالك الرد النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن 3 صفقات نجح الزمالك في الحصول علي توقيعهم، وذلك قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع أنديتهم، وكشف مصدر داخل ادارة الكرة بالزمالك أن كارتيرون وافق علي صفقتي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي والانجولي اري بابل لاعب اول اغسطس مما أدي إلي اتمام التعاقد معهما، وقال المصدر إن كارتيرون سيمنح قراره لإدارة الزمالك خلال الاسبوع الجاري لكي تتمكن الادارة من انهاء الصفقات الثلاثة.

فيما رفض باتريس كارتيرون إعلان قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الزمالك في الوقت الحالي وقرر عمل اعادة تقييم لجميع اللاعبين بما فيهم الذين تم الاستقرار علي رحيلهم منذ فترة، وذلك بعد اعلان الاتحاد الافريقي مواعيد القيد للموسم الجديد وكذلك اعلان اتحاد الكرة ان القيد في الموسم الجديد سيكون قبل نهاية الموسم الحالي بأربعة اسابيع.

وكشف مصدرداخل الزمالك ان كارتيرون سيعيد تقييم جميع اللاعبين من حيث اللياقة البدنية والمستوي الفني عقب عودة الفريق للتدريبات ، وذلك حتي يكون الحكم عليهم عادل ويحصل جميع اللاعبين علي فرصة البقاء في الزمالك، كما أكد المصدر ان كارتيرون اخبر الجهاز المعاون ان فترة التوقف الطويلة الحالية بسبب كورونا ادت الي رجوع جميع اللاعبين الي متسوي فني وبدني متساوي، وهو ما يجعل الفرص امام الجميع متساوية.

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على صعيد متصل ، تواجد محمد عواد حارس مرمي الفريق بالنادي اليوم ،وخضع عواد للمسحة الخاصة بكورونا والتي قام بها اللاعبون والجهاز الفني والاداري والعاملين اليوم بمقر النادي، وتعد هذه المسحة هي الثالثة لعواد بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق، حيث خضع لمسحة ثانية منذ أيام وثبت سلبيتها ، وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالفريق بعمل المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا.

وخضع الجميع للمسحة بمقر النادي تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق .

وكان الفريق قد قام بعمل المسحة الأولى والتي أسفرت عن وجود حالتين ويخضعان للمتابعة من قبل الجهاز الطبي للفريق.