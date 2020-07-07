شكرا لقرائتكم طه إسماعيل عن الفارق بين رمضان صبحي وطاهر طاهر: لا يمكن مقارنة العفيجي بأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الدكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق، أن تجربة رمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء في الدوري الانجليزي لم تكن موفقه بسبب صغر سن رمضان وقوة المسابقة، وأضاف طه إسماعيل في تصريحات إذاعية لإذاعة أون سبورت، أنه لا يفضل خروج رمضان صبحي للاحتراف في الدوري الإنجليزي مجدداً رغم تألقه مع الأهلي في الوقت الحالي.

وأضاف طه إسماعيل: في وجود "العفيجي" رمضان صبحي بالأهلي لا يمكن مقارنته بأحد حتى بعد ضم طاهر محمد طاهر، رمضان الآن تطور كثيراً وأصبح لديه شخصية ظهرت خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبي، ويمكن مشاركة طاهر إلى جانبه لكن رمضان يجب أن يكون أساسياً ولو كان الأهلي يستطيع دفع المبلغ المطلوب من هدرسفيلد فلا يجب أن يتردد في شراء رمضان.

واستطرد طه اسماعيل: لا أفضل احتراف رمضان في الدوري الإنجليزي حتى يحقق نجاح، وأفضل له الدورى الفرنسي أو السويسري، وليعتبر بمسيرة النجم المصري محمد صلاح عندما بدأ مسيرته في بازل.

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في سياق متصل، عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.

ودار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

وفي ختام الجلسة أكد كلا من الكابتن محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.