شكرا لقرائتكم مسحة كورونا الثالثة تؤكد إصابة 6 حالات فى وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت نتيجة المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيرس كورونا، والتى خضع لها الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، والجهاز الفنى والإدارى، إيجابية 6 حالات بالفريق، فضلاً عن 3 لاعبين مخالطين للمصابين، ليصبح إجمالى العدد المعزول بالنادى الدجلاوى حتى الأن 10 حالات، نظرًا لإثبات المسحة الطبية الثانية التى كان أجراها الفريق منذ عدة أيام ظهور حالة واحدة مصابة بكورونا من بين اللاعبين.

وأظهرت نتيجة المسحة الطبية الثالثة بإيجابية 6 حالات جديدة، بواقع 4 لاعبين وعامل غرف الملابس وإدارى بالفريق، كما تم عزل 3 لاعبين أخرون كانوا مخالطين للحالات المصابة، ليسجل وادى دجلة أعلى معدل إصابات بفيرس كورونا حتى الأن.

Advertisements

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الآخرين.

وكان الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقياة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، استقر على إقامة معسكر إعداد مغلق بمنتجع دجلة فى العين السخنة، من أجل استعادة اللاعبين مستواهم البدنى والفنى فى أسرع وقت ممكن، وقبل عودة استئناف منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى تحدد لها 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة وتحديدًا من منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفريق الدجلاوى فى العين السخنة، فى منتصف شهر يوليو الجارى، ولمدة أسبوعين، سيكون التركيز خلالهم من أجل استعادة اللاعبين مستواهم الذى هبط بسبب توقف النشاط فى الفترة الماضية.