شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن تمديد عقد الشناوي لمدة خمس سنوات وسعد سمير 3 سنوات "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة . كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة .

جاء ذلك فى ضوء تكليفات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة ، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير .

وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .

وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.

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وأشار إلى أن الشناوي لم تكن له أية شروط على الاطلاق وجرت الأمور كما هي العادة فى الأهلي من تقدير متبادل . أما سعد سمير فقد ضرب المثل والقدوة فى الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيدًا فى قائمة الفريق لظروف الإصابة التى لحقت به ولكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأى شئ سلبي .

وكان سعيدًا بقرار النادي ومتعاونًا لأقصى درجة ممكنة والأتفاق علي بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة . ورحب بالعرض المقدم من النادي دون شروط . وأكد مدير التعاقدات على أن إدارة الأهلي حريصة على تقدير كل أبنائها الذين يعطون بإخلاص . واذا كان هناك تعاون كبير من جانب الشناوي وسعد وهذا ليس بجديد عليهما . لكن كان هناك أيضًا تقدير من جانب الإدارة التى تعمل على توفير كل أحتياجات الفريق لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري.